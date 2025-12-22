Entertainment

Last minute shopping? Here are the hours for Orlando’s malls and popular shopping areas

By Jay Edwards
This year, Christmas Eve falls on a Sunday, with Christmas on Monday.
Christmas Eve shopping hours If you're one of those last-minute shoppers, most stores will be open on Christmas Eve in 2023. (ipopba/Getty Images/iStockphoto)
If you’re like me and you still have some shopping to do on Christmas Eve, this will be helpful knowing where you can do some last-minute shopping and when.

Below is a list of Central Florida malls and popular stores and their hours this week leading up to Christmas Day on Thursday:

The Florida Mall

MON (12/22) 9AM - 10PM

TUES (12/23) 9AM - 10PM

WED (12/24) 9AM - 6PM

The Mall at Millenia

MON (12/22) 10AM - 9PM

TUES (12/23) 10AM - 9PM

WED (12/24) 10AM - 6PM

Altamonte Mall

MON (12/22) 10AM - 9PM

TUES (12/23) 10AM - 9PM

WED (12/24) 9AM - 6PM

Orlando International Premium Outlets

MON (12/22) 9AM - 10PM

TUES (12/23) 9AM - 10PM

WED (12/24) 9AM - 6PM

Oviedo Mall

MON (12/22) 10AM - 9PM

TUES (12/23) 10AM - 9PM

WED (12/24) 10AM - 6PM

Orlando Fashion Square

MON (12/22) 10AM - 8PM

TUES (12/23) 10AM - 8PM

WED (12/24) 9AM - 5PM

