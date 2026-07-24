Georgia tops preseason media poll to win SEC championship in 2026

TAMPA, Fla. — Georgia was the preseason pick to win the Southeastern Conference championship, according to voters attending the league’s annual media days event in Tampa.

The Bulldogs received 88 of 164 votes to reach the title game at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta in early December. Texas was the second choice, with 57 votes, and Mississippi a distant third with six. Texas A&M, Alabama, Oklahoma, LSU and Kentucky also received votes.

Only 10 times since 1992 has the media’s preseason predicted champion proceeded to win the SEC title game.

Media also voted on preseason All-SEC teams, with Ole Miss’ Trinidad Chambliss edging Texas’ Arch Manning for first-team quarterback.

Predicted order of finish

1. Georgia, 2,510 points

2. Texas, 2,449

3. Mississippi, 2,004

4. Texas A&M, 1,967

5. LSU, 1,961

6. Alabama, 1,930

7. Oklahoma, 1,914

8. Tennessee, 1,320

9. Florida, 1,217

10. Missouri, 1,105

11. South Carolina, 956

12. Auburn, 936

13. Vanderbilt, 751

14. Kentucky, 546

15. Mississippi State, 467

16. Arkansas, 262

First-team offense

QB: Trinidad Chambliss, Mississippi

RB: Kewan Lacy, Mississippi; Ahmad Hardy, Missouri

WR: Cam Coleman, Texas; Ryan Coleman-Williams, Alabama

TE: Trey’Dez Green, LSU

OG/OT: Trevor Goosby, Texas; Cayden Green, Missouri; Jordan Seaton, LSU; Earnest Greene III, Georgia

C: Drew Bobo, Georgia

All-purpose: Mario Craver, Texas A&M

First-team defense

DL: Colin Simmons, Texas; Will Echoles, Mississippi; Dylan Stewart, South Carolina; Princewill Umanmielen, LSU

LB: Whit Weeks, LSU; Xavier Atkins, Auburn; Rasheem Biles, Texas

DB: KJ Bolden, Georgia; Zabien Brown, Alabama; Bray Hubbard, Alabama; Ellis Robinson IV, Georgia

First-team specialists

PK: Tate Sandell, Oklahoma

P: Grant Chadwick, LSU

Return specialist: Ryan Niblett, Texas

Kickoff specialist: Tate Sandell, Oklahoma

Long snapper: Ben Anderson, Oklahoma

Second-team offense

QB: Arch Manning, Texas

RB: Jadan Baugh, Florida; Nate Frazier, Georgia

WR: Mario Craver, Texas A&M; Isaiah Sategna III, Oklahoma

TE: Lawson Luckie, Georgia

OG/OT: Dontrell Glover, Georgia; Michael Fasusi, Oklahoma; Michael Carroll, Alabama; Lance Heard, Kentucky

C: Mark Nabou Jr., Texas A&M

All-purpose: Ryan Niblett, Texas

Second-team defense

DL: David Stone, Oklahoma; Elijah Griffin, Georgia; Taylor Wein, Oklahoma; Quincy Rhodes Jr., Arkansas

LB: Raylen Wilson, Georgia; Suntarine Perkins, Mississippi; Kip Lewis, Oklahoma

DB: Kelley Jones, Mississippi State; DJ Pickett, LSU; Ty Benefield, LSU; Eli Bowen, Oklahoma; Peyton Bowen, Oklahoma

Second-team specialists

PK: Lucas Carneiro, Mississippi

P: Grayson Miller, Oklahoma

Return specialist: Isaiah Sategna III, Oklahoma

Kickoff specialist: Lucas Carneiro, Mississippi

Long snapper: Trey Dubuc, Texas

Third-team offense

QB: Gunner Stockton, Georgia

RB: DeSean Bishiop, Tennessee; Hollywood Smothers, Texas

WR: Ryan Wingo, Texas; Nyck Harbor, South Carolina

TE: Willie Rodriguez, Kentucky

OG/OT: David Sanders Jr., Tennessee; Patrick Kutas, Mississippi; Brandon Baker, Texas; Wendell Moe Jr., Tennessee

C: Braelin Moore, LSU

All-purpose: Jaden Baugh, Florida

Third-team defense

DL: Kam Franklin, Mississippi; DJ Hicks, Texas A&M; Gabe Harris, Georgia; Jayden Woods, Florida

LB: Arion Carter, Tennessee; TJ Dottery, LSU; Yhonzae Pierre, Alabama

DB: Keon Sabb, Alabama; Champ Anthony, Auburn; Khalil Barnes, Georgia; Jelani McDonald, Texas

Third-team specialists

PK: Alex McPherson, Auburn

P: Ethan Pulliam, Mississippi State

Return specialist: Vernell Brown III, Florida

Kickoff specialist: Terry Bussey, Texas A&M

Long snapper: Brett Le Blanc, Missouri

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