The highest-value homes in Tallahassee

Every city has its showpiece homes — the ones that define luxury living. And as prices continue to rise across the U.S., the most valuable properties showcase just how high local markets can go. The high-end housing market in particular has reached new heights in 2025, with the typical luxury home selling for a record $1.35 million in March. The million-dollar price tag no longer even qualifies as "luxury" in most places.
So, what do Tallahassee's most glamorous homes look like? To find out, Redfin Real Estate found the city's highest-value homes based on their Redfin Estimate.
#1. 2480 Kinhega Dr, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $8,513,498
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
#2. 5300 Bradfordville Rd, Tallahassee, FL 32309
- Approximate home value: $5,050,588
- Beds: not available
- Baths: 1
- Square feet: 5,992
#3. 2984 Wateroak Plantation Rd, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $4,513,985
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
#4. 3677 Phipps Point Rd, Tallahassee, FL 32309
- Approximate home value: $4,415,868
- Beds: 5
- Baths: not available
- Square feet: 11,685
#5. 3891 Windbrook Ct, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $4,295,276
- Beds: 5
- Baths: not available
- Square feet: 10,065
#6. 3661 Phipps Point Rd, Tallahassee, FL 32309
- Approximate home value: $4,043,285
- Beds: 4
- Baths: not available
- Square feet: 7,245
#7. 2163 Golden Eagle Dr W, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $4,028,740
- Beds: 7
- Baths: not available
- Square feet: 12,018
#8. 6089 Leigh Read Rd, Tallahassee, FL 32309
- Approximate home value: $4,001,173
- Beds: 6
- Baths: not available
- Square feet: 11,521
#9. 2150 Thirlestane Rd, Tallahassee, FL 32309
- Approximate home value: $3,937,308
- Beds: 6
- Baths: not available
- Square feet: 10,122
#10. 3907 W Millers Bridge Rd, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $3,637,658
- Beds: 5
- Baths: not available
- Square feet: 7,909
#11. 7083 Grenville Rd, Tallahassee, FL 32309
- Approximate home value: $3,477,897
- Beds: 5
- Baths: not available
- Square feet: 5,858
#12. 1812 Tuscan Hill Dr, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $3,410,543
- Beds: 6
- Baths: not available
- Square feet: 8,182
#13. 6617 Heartland Cir, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $3,384,968
- Beds: 5
- Baths: not available
- Square feet: 11,755
#14. 1819 Tuscan Hill Dr, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $3,270,855
- Beds: 6
- Baths: not available
- Square feet: 7,508
#15. 880 Timberlane Rd, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $3,227,842
- Beds: 3
- Baths: not available
- Square feet: 7,628
#16. 3609 N Meridian Rd, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $3,219,045
- Beds: 2
- Baths: 1.5
- Square feet: 2,023
#17. 4442 Thomasville Rd, Tallahassee, FL 32309
- Approximate home value: $3,133,085
- Beds: 3
- Baths: not available
- Square feet: 4,059
#18. 7445 Heartland Cir, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $3,063,244
- Beds: 5
- Baths: not available
- Square feet: 13,892
#19. 3924 W Millers Bridge Rd, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $3,058,760
- Beds: 5
- Baths: not available
- Square feet: 8,927
#20. 3947 Old Mill Run, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $3,042,958
- Beds: 8
- Baths: not available
- Square feet: 8,937
#21. 7054 Heartland Cir, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $3,036,564
- Beds: 9
- Baths: not available
- Square feet: 11,518
#22. 157 Rosehill Dr W, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $3,015,278
- Beds: 4
- Baths: not available
- Square feet: 7,693
#23. 152 Rosehill Dr W, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $3,014,162
- Beds: 5
- Baths: not available
- Square feet: 5,954
#24. 8462 Bannerman Blvd, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $2,990,987
- Beds: not available
- Baths: 2
- Square feet: 53,148
#25. 320 Oaks Will Ct, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $2,981,459
- Beds: 7
- Baths: not available
- Square feet: 8,516
#26. 4534 High Grove Pl, Tallahassee, FL 32309
- Approximate home value: $2,968,717
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
#27. 3951 W Millers Bridge Rd, Tallahassee, FL 32312
- Approximate home value: $2,922,947
- Beds: 5
- Baths: not available
- Square feet: 8,451
#28. 9284 White Blossom Way, Tallahassee, FL 32309
- Approximate home value: $2,918,905
- Beds: 6
- Baths: not available
- Square feet: 5,640
Methodology
Redfin Estimate data as of September 11, 2025. Bedroom, bathroom, and square footage data may not be available or accurate. Secondary addresses may not be included. Value estimates may not reflect what the house could actually sell for.
